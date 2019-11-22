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Орешкин переживает за кошельки россиян
Каждый второй относит в банк половину зарплаты в качестве
платежей по кредитам, сообщает DEITA.RU.
Проблема с закредитованностью россиян становится все сильнее с каждым годом. Так, по последним данным, каждый второй россиянин набрал кредитов, платежи по которым равны половине его зарплаты.
Как сообщается в исследовании Минэкономразвития, еще в 2018 году таких заемщиков было на 8% меньше. С ситуацией намерены бороться в течение ближайших пяти лет. Как пишет РБК, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сильно обеспокоен таким положением вещей. Министр считает, что уже к 2021 году россияне не смогут платить по своим кредитам.
Елена Миронова