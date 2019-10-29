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Министр Орешкин нашел шпионов в Счетной палате
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал предположение о месте нахождения шпионов, работающих на какое-нибудь иностранное государство против России. Об этом сообщает DEITA.RU.
Свою шутку о шпионах министр адресовал руководителю ведомства Алексею Кудрину, когда в ходе диалога на форуме, посвященном стратегическому планированию в субъектах РФ, речь зашла по коррупции и способах борьбы с ней.
Орешкин напомним гостям дискуссионной площадки документально доказанный способ ведения дел на МИ-6 двойного агента Кима Филби, который работал на СССР из Великобритании.
«Чтобы у британских разведчиков не оставалось сил для наблюдения на Филби, последний отвлекал их внимание, загружая бесполезной, но энергозатратной бумажной работой», - вспомнил министр, намекая на большую отчетность в Счетной палате.
«Мне нужно начать искать врагов в рядах своего ведомства?», - спросил Орешкина Кудрин, на что получил неоднозначно-шутливый ответ, мол, судя по огромному количеству запросов, которые министерство регулярно получает от сотрудников палаты, где-то в кабинетах ведомства точно скрывает второй Филби или какой-нибудь другой иностранный разведчик.
Екатерина Цой