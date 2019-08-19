Трассы можно не строить - к такому выводу пришел министр экономического развития, сообщает DEITA.RU.



В России давно обсуждают строительство части транспортного коридора Европа-Западный Китай. В нее, в частности, должен войти путь от Москвы до Казани. Стоимость строительства новой трассы более 500 млрд рублей.

Однако глава Минэкономразвития, пишут «Ведомости», нашел более экономичное решение. Он предлагает построить только часть трассы - от Москвы до Владимира. На это уйдет 121 млрд рублей. А вот остальную трассу можно не строить - просто отремонтировать существующую - еще 158 млрд рублей.

Однако в Минтрансе, Минстрое и «Автодоре» не согласны с позицией Орешкина. Там считают, что необходимо полностью построить новую платную трассу.

Елена Миронова