Стабильности российской экономики не угрожает падение нефтяных котировок, сообщает DEITA.RU.

Глава министерства экономического развития России заявил, что отечественная экономика сможет справиться с постепенным удешевлением нефти, доходы от продажи которой составляют солидную часть государственного бюджета.

По словам Максима Орешкина, колебания курса российского барреля будут нивелированы бюджетным правилом, которое выступает инструментом стабилизации экономической обстановки в стране.

Как отметил чиновник, никаких шоков в экономике России в этой связи не предвидится.

Ранее сообщалось, что на стоимость нефти повлияли двухсторонние заявления США и Китая, которые привели к обострению торговой войны между державами.

Дмитрий Шевченко