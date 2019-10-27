Орешкин сделал заявление о повышении НДФЛ

В России активно обсуждается вопрос о повышении налога на доходы физических лиц, сообщает DEITA.RU.

На данный момент рассматриваются разные варианты, в том числе случаи, когда богатые россияне станут платить высокий НДФЛ, а те, кто зарабатывает меньше и живет скромнее, смогут платить столько же, как сейчас, или меньше.

Министр экономического развития Максим Орешкин, в свою очередь, заявил, что сам готов платить более высокий НДФЛ.

Как пишет РБК, значительная часть богатого населения живет в Москве, поэтому определение размера НДФЛ в зависимости от доходов не решит проблему. Москва в этом случае получит много средств в бюджет, а бедные регионы — ничего.

Также Орешкин отметил, что неплохо было бы обложить налогами тех, кто расходует деньги на недвижимость и автомобили. Ведь если богатый вкладывает в бизнес, открывает рабочие места, то это хорошо и ему наоборот надо помогать.

Екатерина Брязгунова