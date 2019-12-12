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Орешкин сказал, что ждет экономику в новом году
Министр дал прогноз на конец текущего года и начало
следующего, сообщает DEITA.RU.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о планах его ведомства на падение уровня инфляции. Так, министр уверен, что до конца декабря инфляция упадет до 3%.
Как пишет «Коммерсантъ», такое падение ведомство Орешкина связывает со слабым спросом, вялой ситуацией на рынке труда. При этом министр экономического развития недоволен и тем, как на происходящее реагирует Центральный Банк. Орешкин отметил, что ЦБ принимает меры, но их, очевидно, недостаточно для компенсации падения потребительского кредитования.
Также, по прогнозу Минэкономики, уровень инфляции в самом начале нового года упадет еще ниже – примерно до 2,5-2,7%.
Елена Миронова