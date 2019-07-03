Организации, занимающиеся детским отдыхом, занесут в единый реестр, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство выступило с инициативой дополнительного контроля детских оздоровительных учреждений. Их предлагается внести в реестр. Они должны будут предоставлять сведения о своей деятельности в органы исполнительной власти.



По мнению авторов инициативы, ужесточение требований улучшит качество и безопасность оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей.

Также в документе указаны сведения, которые организации должны будут сдавать для реестра. В них войдут

санитарно-эпидемиологические заключения, данные о плановых проверках, лицензии или договора об оказании медицинских услуг и многое другое.



Дмитрий Шевченко