Организатор похищал вверенные ему деньги, сообщает DEITA.RU.

Обещание приумножить любую сумму от 60 до 120 процентов заманило в пирамиду, организованную жителем Казани, немало людей. 40-летний председатель кредитного кооператива смог найти подход к доверчивым людям и за два года своей работы с 2013 по 2014 "кинул" 1221 вкладчика из Татарстана и других соседних городов.

Сумма ущерба составила 308 миллионов рублей. Сам мужчина уже частично признал свою вину.

Теперь он предстанет перед судом. В отношении мошенника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.