Органы опеки оптимизируют в регионе

Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели и поддержали проект закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов Приморского края отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей», сообщает DEITA.RU.

Фактически, речь идет о том, чтобы органы опеки и попечительства перешли из-под начала краевой власти в ведение властей муниципальных. По замыслу разработчиков документа, при этом будет увеличена штатная численность органов по опеке и попечительству со 115 до 150 специалистов. Кроме того, будет выстроена система контроля за реализацией на территории края единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства.

Средства же на финансовое обеспечение государственных полномочий предоставят за счет субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета. По расчетам профильного департамента объем субвенции на меры поддержки детей-сирот составляет чуть более 1 млрд рублей в год. Расходы на содержание специалистов по опеке и попечительству предусмотрены в объеме 136,8 млн рублей в год, в том числе 10 млн - на материально-техническое обеспечение специалистов.

Депутат Игорь Чемерис напомнил, что на заседании Госсовета, прошедшем во Владивостоке, Президент России Владимир Путин обратил внимание на демографические показатели Приморского края и обозначил его в «красной» зоне риска. Увеличение штатной численности органов опеки и попечительства - это хорошо, хотя и ранее звучала цифра в 170 необходимых специалистов. «Когда мы говорим о демографии, работа органов опеки имеет совершенно понятное прикладное значение», - отметил Игорь Чемерис.

Как признала врио вице-губернатора Наталья Бондаренко, сегодня в регионе, к сожалению, уменьшается количество детей. Поэтому обозначенное количество специалистов органов опеки и попечительства при нормальной организации работы достаточно. Тем более, что работу предполагается вести совместную с органами профилактики.

Депутаты Законодательного Собрания утвердили законопроект. Планируется, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2020 года.

Дмитрий Санников