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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Оригинальные способы обмана раскрыли в Сети

Интернет

Попытки украсть деньги настолько завуалированы, что раскусить мошенников сложно, сообщает DEITA.RU.

Автор канала «Хозяйство Воронова» в Яндекс.Дзен рассказал о двух необычных способах развода от интернет-мошенников. Поверить в обман очень просто.

Первый способ – поздравление

В день рождения или в праздник в сообщения в соцсети приходит уведомление: магазин сотовых телефонов поздравляет вас и предлагает гаджет – совершенно бесплатно. Вам даже отправляют промокод и ссылку на товар.

Сам товар после ввода кода действительно становится бесплатным, только доставка до вашего города стоит пару сотен рублей. Но не жалко и оплатить – в предвкушении более ценного подарка.

Подвох заключается в том, что оплата доставки происходит на сайте банковской картой. И вместо реквизитов юрлица вы переводите деньги частному лицу. Всегда стоит внимательно следить, кому вы переводите деньги.

Второй способ – распродажа

В качестве приманки мошенники запускают баннерную рекламу, которая обещает скидки до 70% на бытовую технику. Причина – закрытие магазина. Пока звучит правдоподобно. Однако на деле надо проверять каждую деталь сайта. По словам автора, продавец требует оплатить 100% стоимости товара, и только после этого обещает отправить его. Лучше в таком случае не доверять – ни один уважающий себя продавец не заставить оплачивать товар заранее.

Елена Миронова

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