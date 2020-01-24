Новости
Водителям сказали, как оформить новое авто по всем правилам
24 Январь 2020, 02:30
Оригинальные способы обмана раскрыли в Сети
24 Январь 2020, 01:15
Рост цен на бензин на 5% прокомментировали эксперты
24 Январь 2020, 00:30
Врачи назвали неочевидную причину гастрита
23 Январь 2020, 23:45
Потерявшим вклады россиянам дадут по 5 млн рублей
23 Январь 2020, 23:15
Пенсионную реформу от КПРФ не пропустила Госдума
23 Январь 2020, 22:45
Что произойдет с пенсиями работающих пенсионеров после поправок в Конституцию
23 Январь 2020, 22:15
600 заболевших: уже три китайских города изолировали
23 Январь 2020, 21:45
Оригинальные способы обмана раскрыли в Сети
Попытки украсть деньги настолько завуалированы, что
раскусить мошенников сложно, сообщает DEITA.RU.
Автор канала «Хозяйство Воронова» в Яндекс.Дзен рассказал о двух необычных способах развода от интернет-мошенников. Поверить в обман очень просто.
Первый способ – поздравление
В день рождения или в праздник в сообщения в соцсети приходит уведомление: магазин сотовых телефонов поздравляет вас и предлагает гаджет – совершенно бесплатно. Вам даже отправляют промокод и ссылку на товар.
Сам товар после ввода кода действительно становится бесплатным, только доставка до вашего города стоит пару сотен рублей. Но не жалко и оплатить – в предвкушении более ценного подарка.
Подвох заключается в том, что оплата доставки происходит на сайте банковской картой. И вместо реквизитов юрлица вы переводите деньги частному лицу. Всегда стоит внимательно следить, кому вы переводите деньги.
Второй способ – распродажа
В качестве приманки мошенники запускают баннерную рекламу, которая обещает скидки до 70% на бытовую технику. Причина – закрытие магазина. Пока звучит правдоподобно. Однако на деле надо проверять каждую деталь сайта. По словам автора, продавец требует оплатить 100% стоимости товара, и только после этого обещает отправить его. Лучше в таком случае не доверять – ни один уважающий себя продавец не заставить оплачивать товар заранее.
Елена Миронова