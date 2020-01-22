Оригинальный способ пополнить бюджет предложила Володину Водонаева

Бывшая участница скандального телепроекта ответила на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за оскорбление рожающих россиянок, сообщает DEITA.RU.

В своем ТГ канале она предложила депутатам начать с себя и оштрафовать государственных деятелей за резонансные высказывания. Коих, стоит отметить, в последнее время действительно много.

Алена Водонаева предложила включить телевизор и записать все, что говорят депутаты и чиновники.

«Вы там столько "оскорблений граждан" услышите, что по 100 миллионов с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост!», - написала она, припомним в том числе бывшую чиновницу Ольгу Глацких и ее знаменитое «государство не просило вас рожать».

Она, конечно, была неправа, но вот последнее предложение действительно дельное, пишут пользователи соцсетей. Штрафовать чиновников за хамство поручал президент Владимир Путин.

Напомним, после послания президента Алена Водонаева назвала россиянок нищими и быдлом за то, что они якобы рожают ради маткапитала. Спикер Госдумы Володин в ответ предложил оштрафовать «бесстыдницу» на 100 миллионов рублей.

Светлана Алеутская