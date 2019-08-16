Попадание птиц в двигатели самолётов всё ещё остаётся частой проблемой, сообщает DEITA.RU.

Руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов рассказал "Известиям" о способах защиты аэропортов, а также авиалайнеров от столкновений с птицами.



Специалист предложил выработать для каждого аэропорта индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности.

В таком документе должны отмечаться реки, морских побережья, растительность, а также качественный и количественный состав самих птиц.



Кроме этого, Рыжков предложил учитывать наличие рядом с аэропортом свалок, мусорных полигонов и другую информацию.

В России ежегодно случается около 1 тысячи столкновений самолетов с птицами. Большинство инцидентов фиксируется в летнее время, когда повышается количество популяций всех видов птиц.

Ранее сообщалось, что 15 августа через 15 минут полёта рейс Москва-Симферополь с 226 пассажирами совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. Пострадали 76 человек.

Дмитрий Шевченко