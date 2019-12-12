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ОСАГО и каско начнет продавать Сбербанк
Сбербанк начнет продавать ОСАГО и каско, передает DEITA.RU. Об этом рассказала представитель кредитной компании Наталья Алымова во время мероприятия под названием «День аналитика».
Сбербанк создает собственный агрегатор, через который планируется заключать договоры автострахования ОСАГО и каско.
Решение создать агрегатор, а не продавать полисы под брендом Сбербанка пришло само собой, так как руководство банка не верит в то, что «даже под брендом Сбербанка» можно предлагать автострахование на эксклюзивных условиях.
В скором времени сервис будет доступен для работников банка, а уже в первом полугодии 2020 года ОСАГО от крупнейшего российского банка сможет приобрести любой автолюбитель.
Ранее прошла информация о том, что страховые компании нашли способ не выплачивать положенные после аварий выплаты. Речь идет о том, что, если в бумажном ОСАГО допущена ошибка с целью снижения страховой премии, выплаты можно не делать. Эксперты предполагают, что это реальный повод намеренно вносить ошибки в полис.
Также стоит отметить, что Сбербанк давно занимается страховыми продуктами. Так, все желающие могут застраховать свое жилье по разумным ценам.
Екатерина Брязгунова