ОСАГО из воздуха: горожан продолжают обманывать

Предложения о страховке, которые размещаются на крупных интернет-ресурсах, часто оказываются «ложными», сообщает DEITA.RU.

Так, в одном из городских пабликов разместили информацию о том, как житель краевого центра решил воспользоваться услугой ОСАГО, которую предлагал якобы страховщик на популярной в крае платформе.

Пострадавший отметил, что ранее пытался оформить полис по форме на сайте. Однако, не справился и обратился к услугам «страховщиков».

После того, как горожанин получил полис и пробил данные по базе, он выяснил, что страхователя нет в реестре услуг. А значит, и ОСАГО, выписанное им, не имеет силы.

Напомним, что ранее ни раз отмечалась необходимость смотреть отзывы об отдельных продавцах. Как правило, чтобы «проверить», насколько надежен тот, кто предлагает услуги, достаточно вбить название фирмы или номер телефона в поисковую строку любого браузера. Информация о мошенничестве, равно как и отсутствие любых отзывов, означает, что лучше не связываться с этими продавцами.

Александра Маслова