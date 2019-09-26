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ОСАГО начнёт стоить дороже
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Стало известно, кому придётся платить больше денег за полис автострахования, сообщает DEITA.RU.
ОСАГО станет дороже для тех категорий водителей, которые часто нарушают правила дорожного движения, а также становятся виновниками аварий.
Как отметили в министерстве финансов России, новые правила расчёта стоимости полиса, возможно, начнут действовать уже в этом году если депутаты Госдумы оперативно примут соответствующие поправки.
При этом, отмечается важная деталь. На стоимость полиса будут влиять только те нарушения, которые зафиксированы непосредственно инспекторов ГИБДД, т.к. в случае фиксации его камерой, невозможно установить личность водителя.
А вот для примерных водителей, наоборот, ожидаются послабления. Так, хорошая репутация автолюбителя будет сохраняться даже при смене страховой компании.
Дмитрий Шевченко