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Deita TV

авто, автомобиль, руль

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ОСАГО начнёт стоить дороже

26 Сентябрь 2019, 09:30

ОСАГО КАСКО

Стало известно, кому придётся платить больше денег за полис автострахования, сообщает DEITA.RU.

ОСАГО станет дороже для тех категорий водителей, которые часто нарушают правила дорожного движения, а также становятся виновниками аварий.

Как отметили в министерстве финансов России, новые правила расчёта стоимости полиса, возможно, начнут действовать уже в этом году если депутаты Госдумы оперативно примут соответствующие поправки.

При этом, отмечается важная деталь. На стоимость полиса будут влиять только те нарушения, которые зафиксированы непосредственно инспекторов ГИБДД, т.к. в случае фиксации его камерой, невозможно установить личность водителя.

А вот для примерных водителей, наоборот, ожидаются послабления. Так, хорошая репутация автолюбителя будет сохраняться даже при смене страховой компании.

Дмитрий Шевченко

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