24 Май 2019, 12:27
ОСАГО не КАСКО: благая идея Медведева забуксовала
Источник изображения: finance.rambler.ru
Эксперты оценили сложности сращения двух документов, сообщает DEITA.RU.
В Центробанке заключили, что объединить ОСАГО и КАСКО можно только после серьёзного изменения законодательства. По словам зампреда регулятора Владимира Чистюхина, как передаёт ТАСС, основная проблема состоит в том, что ОСАГО заключается обязательно, а КАСКО — добровольно.
Сегодня, по мнению Чистюхина, два вида страхования полностью разделены.
Напомним, что идея объединения двух основных документов автостраховки была поддержана главой правительства Дмитрием Медведевым.
Дмитрий Шевченко
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