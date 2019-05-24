Эксперты оценили сложности сращения двух документов, сообщает DEITA.RU.

В Центробанке заключили, что объединить ОСАГО и КАСКО можно только после серьёзного изменения законодательства. По словам зампреда регулятора Владимира Чистюхина, как передаёт ТАСС, основная проблема состоит в том, что ОСАГО заключается обязательно, а КАСКО — добровольно.

Сегодня, по мнению Чистюхина, два вида страхования полностью разделены.

Напомним, что идея объединения двух основных документов автостраховки была поддержана главой правительства Дмитрием Медведевым.