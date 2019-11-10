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ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей

машина, авто, колесо, диск

Аккуратные водители смогут получить скидку в 30 процентов при приобретении полиса ОСАГО, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов во время встречи с делегатами съезда «Деловой России».

Речь идет о том, что российских водителей планируют баловать бонусами за острожное вождение. В первую очередь, автомобилисты, которые захотят поучаствовать в программе, должны отказаться от резких маневров, крутых поворотов и неожиданных перестроений.

На сегодняшний день бонусы за аккуратное вождение могут получить только те водители, которые приобретают полис КАСКО. В общей сложности скидка может достигать 30 процентов.

Чтобы распространить подобную практику и на тех автовладельцев, которые страхуются по более бюджетному варианту, российские депутаты разработали законопроект. На данный момент он ожидает слушаний в Государственной думе.

Отметим, в случае принятия проекта закона, чтобы получить скидку, водителям придется устанавливать в свое транспортное средство телематику.

Ранее прошла информация о том, что максимальная выплата по ОСАГО увеличена с полумиллиона рублей до двух миллионов.

Екатерина Брязгунова

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