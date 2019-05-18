Стоимость ОСАГО для легковых автомобилей в среднем по РФ с начала года снизилась на 3,8%, сообщает DEITA.RU. Рассказал об этом зампред Банка России Владимир Чистюхин на Петербургском международном юридическом форуме.

С января нынешнего года средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых авто в России уменьшилась на 3,8%. Изменение произошло более чем в 70 регионах. Чистюхин добавляет, что пришло время для реализации второго этапа реформы, чтобы закрепить результат.

Напомним, что 9 января 2019 года обрели силу нормативные акты Банка России о тарифах на ОСАГО, и тарифный коридор был расширен на 20% в обе стороны. Также реформа затронула коэффициент "возраст-стаж", включив в себя 58 градаций вместо четырех.

Анастасия Туркова