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ОСАГО подорожает в следующем году
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Отмена ЕНВД: Похороны малого бизнеса хотят отложить
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ОСАГО подорожает в следующем году
Тарифный коридор ОСАГО могут сделать на 30% шире. Об этом сообщает DEITA.RU.
Как пишут «Известия», в Российском союзе автостраховщиков уже готовится ряд изменений. В планах остается проект по исключению одного из коэффицентов – по мощности двигателя.
При этом повышающий коэффициент за зафиксированные грубые нарушения ПДД по прежнему планируется оставить в силе.
«Планируемые изменения особенно значительно затронут горожан, проживающих в крупных городах. Для них установлен особенно высокий территориальный коэффицент.
Напомним, ранее DEITA.RU писала о том, что цены на полисы ОСАГО неуклонно падали в течение 10 месяцев, однако с конца года их стоимость начала быть стабильнее. Теперь же эксперты вовсе прогнозируют рост цен на полисы.
Александра Маслова