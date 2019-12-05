ОСАГО подорожает в следующем году

Тарифный коридор ОСАГО могут сделать на 30% шире. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Известия», в Российском союзе автостраховщиков уже готовится ряд изменений. В планах остается проект по исключению одного из коэффицентов – по мощности двигателя.

При этом повышающий коэффициент за зафиксированные грубые нарушения ПДД по прежнему планируется оставить в силе.

«Планируемые изменения особенно значительно затронут горожан, проживающих в крупных городах. Для них установлен особенно высокий территориальный коэффицент.

Напомним, ранее DEITA.RU писала о том, что цены на полисы ОСАГО неуклонно падали в течение 10 месяцев, однако с конца года их стоимость начала быть стабильнее. Теперь же эксперты вовсе прогнозируют рост цен на полисы.

Александра Маслова