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19 Август 2019, 19:45

ОСАГО повышают до двух миллионов

осаго

В Совете Федерации прошли парламентские слушания, посвященные реформе ОСАГО, сообщает DEITA.RU.

Участник парламентских слушаний достигли принципиальных договоренностей. Предполагается вынести в отдельный законопроект предложение Минфина об увеличении с 1 января 2020 года лимита страховых выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

В Госдуме уже имеется один законопроект, внесенный еще в июле 2019 года. Им предполагается снизить стоимость обязательного автострахования для добросовестных водителей и повысить для лихачей.

Повышение лимита выплат до двух миллионов рублей вызовет и рост стоимости полисов ОСАГО. Заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин оценил возможный рост в 20-25%.

«Два миллиона мы будем рассматривать в рамках отдельной темы, будем обсуждать в рамках отдельного законопроекта», - заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, подводя итог дискуссии.

Дмитрий Санников

 

 

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