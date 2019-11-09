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ОСАГО повышают до двух миллионов
9 Ноябрь 2019, 12:14
ОСАГО повышают до двух миллионов
В Совете Федерации прошли парламентские слушания, посвященные реформе ОСАГО, сообщает DEITA.RU.
Участник парламентских слушаний достигли принципиальных договоренностей. Предполагается вынести в отдельный законопроект предложение Минфина об увеличении с 1 января 2020 года лимита страховых выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.
В Госдуме уже имеется один законопроект, внесенный еще в июле 2019 года. Им предполагается снизить стоимость обязательного автострахования для добросовестных водителей и повысить для лихачей.
Повышение лимита выплат до двух миллионов рублей вызовет и рост стоимости полисов ОСАГО. Заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин оценил возможный рост в 20-25%.
«Два миллиона мы будем рассматривать в рамках отдельной темы, будем обсуждать в рамках отдельного законопроекта», - заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, подводя итог дискуссии.
Дмитрий Санников