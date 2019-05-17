Количество судебных споров по ОСАГО снижается, сообщает DEITA.RU.

Судья Верховного суда России Сергей Асташов на Петербургском международном юридическом форуме рассказал о понижении количества разбирательств в сфере возмещения убытков после ДТП. Как передаёт ТАСС, уменьшение составило 23%.



Также судья отметил, что на данный момент удовлетворяются до 92% поданных исков. По мнению Асташова, снижение числа споров связано с досудебным урегулированием убытков.

При этом он отметил рост числа дел, связанных с договорами личного страхования. Оно оказалось значительно меньше, чем по ОСАГО и каско, но тем не менее прирост составил 27%.