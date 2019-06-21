Любителям выпивать за рулём придётся платить за своё безрассудство сверх нормы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Совсем скоро в России могут повыситься тарифы на ОСАГО для тех водителей, которые были привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Таким образом, страховщики будут закладывать в стоимость полиса риски, связанные с повышенной вероятностью ДТП по вине водителей, которые не отличаются дисциплиной и подвергают жизни других участников движения дополнительной опасности.

Соответствующую инициативу поддержал Совет по совершенствованию гражданского законодательства при президенте России.

Данная идея идёт в фарватере подхода, при котором страховые фирмы могут рассчитывать стоимость ОСАГО, исходя из индивидуальных особенностей того или иной водителя. Таким образом, коэффициент за "пьянку" за рулём может стать существенной частью стоимости полиса.

Ранее сообщалось о том, что за отсутствие ОСАГО могут начать отбирать права.

Дмитрий Шевченко