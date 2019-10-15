ОСАГО сильно подорожает из-за новых правил

Поправки в закон об ОСАГО парламентарии обсудят во вторник, 15 октября, сообщает DEITA.RU.

Ожидается, что поправки дадут старт второму этапу либерализации страховки, а также позволят предлагать автовладельцам индивидуальные тарифы страхования.

Главное новшество, которое должно порадовать россиян, — максимально возмещаемый ущерб увеличат сразу в четыре раза. Теперь по ОСАГО можно будет получить сразу два миллиона рублей.

Планируется отметить некоторые коэффициенты. Сегодня те автомобилисты, которые являются обладателями мощных транспортных средств, доплачивают за страховку приличную сумму. Также приходится приплачивать за ОСАГО и жителям больших городов, где риск попасть в аварию значительно выше, чем в других населенных пунктах. Эти два коэффициента, если поправки примут, отменят.

Есть и не очень радостная новость — так называемый тарифный коридор будет увеличен более чем на 30 процентов в обе стороны.

Нарушителей ПДД тоже ждут серьезные денежные траты. Для любителей погонять, да и в целом нарушать правила дорожного движения придумали особый коэффициент.

По словам руководителя РСА Евгения Уфимцева, если все поправки будут приняты, стоимость ОСАГО увеличится.

Екатерина Брязгунова