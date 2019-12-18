ОСАГО, скидки и номера: чем пугали автомобилистов в 2019 году

Под конец 2018 года российских автомобилистов традиционно запугивали появлением нововведений, касающихся санкций за нарушение ПДД. Депутаты говорили о появлении систем по автоматическому списыванию штрафов с банковских счетов россиян фактически сразу после составления протокола или фиксации нарушений специальными дорожными видеокамерами, запрете езды на летней резине, ужесточении техосмотра, тотальной слежке за пешеходами и т.д. В конечном итоге некоторые угрозы получили свое отражение в КоАП- о самых запоминающихся из них рассказывает DEITA.RU.

Штрафная распродажа

Первый автоскандал, связанный с нововведениями, зародился еще в ноябре прошлого года, когда чиновники заявили на всю страну, что не планируют продлевать действие программы по предоставлению 30% скидки на оплату различных госпошлин через сайт госуслуг. Тогда же начались разговоры об отмене 50% скидки при погашении штрафов в течение двадцати дней после составления протокола об административном правонарушении, мол, система все равно не дает плодов: большинство водителей как не оплачивали штрафы, так и не оплачивают. Угрожали-угрожали, но под конец 2018 года решили все-таки продлить действие обеих «скидочных систем» еще на пару лет - до 2021 года как минимум. Видимо, испугались лишиться денег тех редких автолюбителей, чью совесть можно всколыхнуть акцией «штраф за полцены», которая, кстати, распространяется не на все нарушения ПДД.

Может, договоримся?

Еще одно положительное изменение в жизни российских автомобилистов случилось в сентябре, когда в силу вступили поправки в закон об ОСАГО, позволяющие попавшим в ДТП водителям мирно составить европротокол без вызова представителей ГИБДД. Правда, это возможно лишь при соблюдении нескольких условий: ущерб от столкновения ТС не должен превышать 400 тысяч рублей, участниками аварии могут быть не более двух водителей, у каждого из которых есть полис ОСАГО, виноватая сторона определена сторонами, в результате аварии пострадали только транспортные средства, а с момента ДТП до составления электронного протокола должно пройти не больше часа.

Ах да, еще одно «простое» условие: при отсутствии полиции на месте происшествия полномочия по фиксации ДТП переходят к самим водителям, которые должны сфотографировать искореженные машины, царапины и само место аварии с помощью «кнопки» ГЛОНАСС или спецпрограммы для мобильного телефона.

Авто на фото - деньги с карты

Также позитивной новостью можно назвать тот факт, что до конца 2019 года чиновники так и не воплотили в жизнь задумку по списыванию денег с банковских счетов водителей-нарушителей через два дня после того, как нарушение ПДД было зафиксировано системой фото- и видеофиксации. Тогда речь шла о штрафах размером до трех тысяч рублей, и «бонусе» в виде 7% исполнительного сбора от суммы санкций. Тогда же был придуман ход на случай, если водитель-нарушитель не держит деньги на карте - через двадцать дней после неуплаты судебным приставам могли разрешить арестовывать имущество должников. Сегодня водители могут спокойно выдохнуть - эта санкция пока не пополнила перечень дополнений к КоАП и профильным федеральным законам. Что совсем не означает, что про нее забудут в следующем году.

За регистрацией - к частникам

После вступления в силу Приказа №399 МВД «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения…» в этом году, водители столкнулись с чередой проблем, связанных с процедурой регистрации авто и получением государственных номеров.

Во-первых, власти зачем-то запретили дарить несовершеннолетним россиянам автомобили и другие транспортные средства. Если ребенку не исполнилось шестнадцати лет, то, например, богатый дедушка не имеет права оформить на внука какую-нибудь «красную спортивную мазду» - владельцем авто могут стать только родители или официальные представители ребенка.

Во-вторых, в 2019 года пришел конец очередям в главном управлении ГИБДД из желающих получить новенькие номерные знаки. Точнее не так - в 2019 году процедура получения номеров в ряде случаев из привычного «квеста» превратилась в «крестовый поход». Теперь, чтобы получить номер на машину автолюбителю нужно получить регистрационный номер в ГИБДД, а потом отправиться к представителю компании-изготовителю «железных табличек», чтобы сделать заказ, получить его и только после этого установить номерной знак. Стоимость номеров может варьироваться от компании к компании, а так называемые «красивые» номера продаются государством на специальных аукционах.

В-третьих, в рамках упрощения регистрации ТС власти дали добро на постановку автомобиль на регистрационный учет в автосалонах на территории страны. Правда, таким правом наделили не все-все автосалоны страны, а лишь заводы-изготовители и официальных автодилеров, работающих по договору с иностранными и отечественными заводами.

В-четвертых, новый закон упростил процедуру снятия авто с регистрации. С 2019 года для этого необходимо лишь заявление владельца ТС.

Здравствуй, ОСАГО, дорогой

Еще один новый квест застал россиян с подходящей к завершению автомобильной страховкой осенью. С 29 октября изменился порядок оформлению полиса ОСАГО - по заявлению авторов инициативы, правила призваны серьезно облегчить жизнь рядовому водителю, ведь вместо вечно теряющейся и помятой бумажки россиянам достаточно возить с собой мобильный телефон или любое другое устройство с сохраненным на нем электронным документом. Правда, на деле все оказалось не так радужно - во-первых, людей испугала перспектива попасться в руки мошенникам, которые деньги за полис возьмут, а вместе электронного документа пришлют «липу» или вообще ничего. Во-вторых, некоторые инспекторы ГИБДД почему-то ничего не хотят слышать о скриншотах и личных кабинетах на сайтах страховых компаний, требуя показать бумажную версию полиса. А в-третьих, водители повально стали жаловаться на существенно увеличившееся время рядовой проверки документов - из-за проблем со связью и отсутствия регламентированного времени ожидания сотрудники ГИБДД порой по получаса ждут отклика от электронной базы данных ОСАГО, чтобы проверить достоверность полиса.

Кроме того, в сети не утихают слухи о будущем резком росте цены на электронный полис. Одни эксперты призывают россиян приготовиться к увеличению стоимости ОСАГО на несколько десятков процентов, в том числе из-за расширения тарифного коридора, а другие - упорно опровергают эти сообщения. В любом случае, реальную ценовую картину автомобилисты узнают лишь в следующем году.

Уберите бумажки

Также с 1 ноября в России взяли и отменили бумажные версии ПТС, заменив их на электронные документы. На сегодняшний день инициатива носит обязательный характер лишь для тех, кто купил новый автомобиль. Владельцам «бумажек» же настоятельно рекомендуют как можно скорее перейти на электронную версию паспорта технического состояния авто.

Следить, чтобы ехать

В этом же месяце появился новый штраф для водителей многоместного пассажирского транспорта и грузовиков. С 1 ноября все физические лица, управляющие различными транспортными средствами, весом более трех с половиной тонн, обязуются установить в салон тахографы, которые бдительно следят за соблюдением скоростного режима и состоянием здоровья водителя. За выезд на линию без специального устройства - заведение дела об административном нарушении, отстранение от работы и штраф до пятидесяти тысяч рублей.

Осторожно, вброс

Завершить данную рубрику должен пункт о том, какие штрафы ГИБДД не изменили своей стоимости в 2019 году, вопреки вбросам неизвестных в интернете. Итак, согласно информации Госавтоинспекции, санкции за превышение скорости, проезд стоп-линии, вождение без прав, нарушение правил проезда пешеходных переходов, проезд на красный сигнал светофора, вождение в пьяном виде, езду по встречной полосе, езду без полиса ОСАГО, водительского удостоверения или СТС не изменились.

О самых знаковых событиях 2019 года читайте в рубрике DEITA.RU ИТОГИ ГОДА.

Екатерина Цой