У граждан появится альтернатива страховым компаниям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому возможность выдачи полисов ОСАГО могут получить не только страховые компании, но и компании-посредники. Изменения могут коснуться оказания услуг через интернет.

Как отмечают специалисты, доля присутствия страховых посредников на рынке растёт и по итогам 2017 года составляла уже 75%. При этом, предполагается, что страховщик должен нести ответственность за действия своего посредника.

Как считают в Центробанке и министерстве финансов, данная мера позволит сократить объём мошенничества и повысить доступность страхования через интернет для граждан.

Ранее сообщалось о том, что хозяева старых авто могут столкнуться со сложностями при оформлении страховых полисов.

Дмитрий Шевченко