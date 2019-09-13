Новости
Как изменится погода в субботу, рассказали синоптики
13 Сентябрь 2019, 19:45
Эксперты рассказали о ценах на бензин
13 Сентябрь 2019, 19:45
Россияне оставляют своих детей незнакомцам
13 Сентябрь 2019, 19:30
Коммерсант потерял 14 миллионов на российской таможне
13 Сентябрь 2019, 19:15
ОСАГО станет гораздо дешевле для таких водителей
13 Сентябрь 2019, 19:00
Пошлины на автомобили снижены вдвое
13 Сентябрь 2019, 18:45
Зеленского не отпускает "крымский" вопрос
13 Сентябрь 2019, 18:30
«Очередной побор» — автовладельцев ждет новый штраф
13 Сентябрь 2019, 18:15
ОСАГО станет гораздо дешевле для таких водителей
13 Сентябрь 2019, 19:00
У автолюбителей появится прямая выгода от безаварийной езды, сообщает DEITA.RU.
Водители, которые будут ездить без нарушения ПДД, а также будут избегать попадания в аварии, смогут рассчитывать на солидные скидки при оформлении полиса ОСАГО.
По словам представителя Минфина Алексея Моисеева, при идеальном вождении у таких автолюбителей будет шанс купить автостраховку по цене в 3 или даже 4 раза меньше обычной.
Согласно примеру, приведённому чиновником, стоимость ОСАГО в идеальном случае может составить до трёх тысяч рублей.
Дмитрий Шевченко
Читайте также:
Идеальным водителям сделают скидку на ОСАГО
"Это что такое?" — странные мошенничества видят водители
Полисы ОСАГО подешевели
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...