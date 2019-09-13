ОСАГО станет гораздо дешевле для таких водителей

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У автолюбителей появится прямая выгода от безаварийной езды, сообщает DEITA.RU.

Водители, которые будут ездить без нарушения ПДД, а также будут избегать попадания в аварии, смогут рассчитывать на солидные скидки при оформлении полиса ОСАГО.

По словам представителя Минфина Алексея Моисеева, при идеальном вождении у таких автолюбителей будет шанс купить автостраховку по цене в 3 или даже 4 раза меньше обычной.

Согласно примеру, приведённому чиновником, стоимость ОСАГО в идеальном случае может составить до трёх тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко

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