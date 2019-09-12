Осени не будет: Приморцев ожидают заморозки

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Погода преподнесёт жителям региона очередной неприятный сюрприз, сообщает DEITA.RU.

В этом году приморцы не смогли насладиться летом из-за постоянных дождей и регулярного присутствия циклонов на регионов.

Судя по прогнозам метеорологов, полноценной осени жителям Приморского края, возможно, тоже ждать не стоит. С каждым днём температура воздуха будет только понижаться и в регион могут очень быстро прийти заморозки.

Уже 12 и 13 сентября в северных районах края будет ощущаться серьёзного похолодание. Ночью и утром столбик термометра может начать показывать минусовые значения до -2 градусов Цельсия.

Позднее температурный фон может вернуться к более тёплому, однако постоянные ветра будут приносить с собой прохладу.

Согласно данным портала gismeteo, сегодня, 12 сентября, во Владивостоке солнечно. Температура воздуха днём будет колебаться от +17 до +21 градуса.

Дмитрий Шевченко

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