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Осени не будет: Приморцев ожидают заморозки
12 Сентябрь 2019, 10:30
Погода преподнесёт жителям региона очередной неприятный сюрприз, сообщает DEITA.RU.
В этом году приморцы не смогли насладиться летом из-за постоянных дождей и регулярного присутствия циклонов на регионов.
Судя по прогнозам метеорологов, полноценной осени жителям Приморского края, возможно, тоже ждать не стоит. С каждым днём температура воздуха будет только понижаться и в регион могут очень быстро прийти заморозки.
Уже 12 и 13 сентября в северных районах края будет ощущаться серьёзного похолодание. Ночью и утром столбик термометра может начать показывать минусовые значения до -2 градусов Цельсия.
Позднее температурный фон может вернуться к более тёплому, однако постоянные ветра будут приносить с собой прохладу.
Согласно данным портала gismeteo, сегодня, 12 сентября, во Владивостоке солнечно. Температура воздуха днём будет колебаться от +17 до +21 градуса.
Дмитрий Шевченко