Осенний «губернаторопад» предрекают эксперты

Октябрь - традиционный месяц, когда в губернаторском корпусе происходят изменения. Политологи назвали черный список и возможные причины грядущих увольнений, сообщает DEITA.RU.

Некоторые руководители уходят со своих постов, по собственному желанию, некоторых увольняет президент. Кто в этом году находится в зоне риска, рассказали эксперты Института региональной экспертизы, при этом они добавили основные сигналы, благодаря которым можно понять о скорой смене губернатора.

Для начала не уходят губернаторы, которых выбрали всенародно, от даты выборов минимум два года. Губернаторы, получившие личную аудиенцию от президента и премьера в последние 3-4 месяца, также остаются на своем посту, правда из правил есть исключения – критика работы губернатора, считает руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. Правда, это не помогло экс врио главы Приморья Андрею Тарасенко, который даже после напутствия Владимира Путина «думаю, что все будет нормально» все равно проиграл второй тур в 2018-м, да с таким скандалом, какого Россия еще не видела.

Политологи отмечают, что классический встроенный губернатор, не обделенный инстинктом самосохранения, не должен критиковать президента, хвалить Навального, главное - не попасться с поличным при получении взятки. При этом критика Дмитрия Медведева допускается, но это надо уметь делать, считает эксперт. Без умственных способностей невозможно сохранить баланс между финансовыми кланами Ротенберги, Роснефть, Ростех и другие. Обычно на этом и падают руководители регионов, добавляет социолог. Однако если со всеми пунктами все в порядке и проблем нет, это не значит, что губернатор не находится в зоне вылета. Как отмечает эксперт, явным признаком того, что губернатор скоро будет сменен, является смены руководства силовых ведомств и даже руководителя антимонопольной службы.

На сегодняшний день пока что первыми на вылет на Дальнем Востоке стоят губернаторы Камчатки Виктор Илюхин и ЕАО Александр Левинталь, считают эксперты. Оба за последнее время отличились эпичными скандалами: Камчатка – неработающей котельной, ЕАО – угрозой срыва отопительного сезона. Также под прицелом называют губернатора Иркутской области Сергея Левченко, а также главы Архангельской, Саратовской, Ульяновской областей и других российских регионов.

Иван Юрьев