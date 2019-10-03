Осенний призыв коснется не всех

Осенний призыв на срочную службу не коснется войск специального назначения, сообщает DEITA.RU

В Генеральном штабе российской армии заявили, что с осени текущего года набор военнослужащих в спецназ будет производиться на контрактной основе. Чтобы надеть голубой берет, призывникам придется сначала прослужить по распределению несколько месяцев, написать рапорт о заключении профессионального контракта и заявить о своем желании поступить на службу в спецвойска.

В ЗВО заявили, что освободившиеся в течение года рабочие места, занимаемые «срочниками», в войсках спецназа займут новые или уже действующие профессиональные военные, проходящие службу по контракту.

Эксперты считают, что служебное нововведение заключается в нерентабельности обучения солдат, проходящих службу в течение года, для спецвойск т.к. профессиональная подготовка со стороны командиров похожа на бессмысленный конвейер новых лиц, у которых через несколько месяц после поступления в часть наступает «дембель».

В случае же с профессиональными военными, средний срок нахождения в спецназе равняется трем годам. Также только «контрактников» можно отправлять защищать Родину в «горячие точки».

Екатерина Цой