Осенний призыв коснется не всех

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Осенний призыв на срочную службу не коснется войск специального назначения, сообщает DEITA.RU
В Генеральном штабе российской армии заявили, что с осени текущего года набор военнослужащих в спецназ будет производиться на контрактной основе. Чтобы надеть голубой берет, призывникам придется сначала прослужить по распределению несколько месяцев, написать рапорт о заключении профессионального контракта и заявить о своем желании поступить на службу в спецвойска.
В ЗВО заявили, что освободившиеся в течение года рабочие места, занимаемые «срочниками», в войсках спецназа займут новые или уже действующие профессиональные военные, проходящие службу по контракту.
Эксперты считают, что служебное нововведение заключается в нерентабельности обучения солдат, проходящих службу в течение года, для спецвойск т.к. профессиональная подготовка со стороны командиров похожа на бессмысленный конвейер новых лиц, у которых через несколько месяц после поступления в часть наступает «дембель».
В случае же с профессиональными военными, средний срок нахождения в спецназе равняется трем годам. Также только «контрактников» можно отправлять защищать Родину в «горячие точки».
Екатерина Цой