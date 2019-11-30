Ошибочка вышла: американец незаконно попал на Дальний Восток

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Прокуроры и пограничники наказали авиакомпанию и пассажира за незаконную перевозку американца, сообщает DEITA.RU по материалам Главной военной прокуратуры.
В октябре 2019 года гражданин США прибыл самолетом из Токио в Южно-Сахалинск. Но у иностранного путешественника возникли неприятности. Дело в том, что его виза вступала в силу только через сутки. Стало быть, находился он на земле российской незаконно.
Административное дело завели как на самого американца, так и не проследившую за ним авиакомпанию. Военные прокуроры провели проверку, в итоге авиакомпании и иностранному путешественнику назначили штрафы.
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области оштрафовало американца и, рассмотрев материалы военной прокуратуры, также выписало штраф и перевозчику. Согласно КоАП, за незаконный провоз людей через государственную границу предусмотрен штраф для юридического лица от 50 до 100 тысяч рублей.
Дмитрий Санников