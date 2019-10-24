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Оскорбление японского императора Зеленской прокомментировал эксперт
По мнению япониста, никакой трагедии в желтом платье жены
украинского президента нет, сообщает DEITA.RU.
Историк-японист Александр Мещеряков прокомментировал новости о том, что Елена Зеленская, супруга президента Украины, оскорбила чувства японского императора и японского народа. Как пишет РИА «ФАН», речь идет о желтом платье, в котором Зеленская отправилась на церемонию интронизации императора.
Мещеряков отметил, что по традиции действительно не рекомендуется надевать вещи желтого цвета из-за ассоциации с монахами. Однако прямого запрета не существует.
Елена Миронова
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