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19 Август 2019, 19:45

Оскорбление японского императора Зеленской прокомментировал эксперт

Украина

По мнению япониста, никакой трагедии в желтом платье жены украинского президента нет, сообщает DEITA.RU.

Историк-японист Александр Мещеряков прокомментировал новости о том, что Елена Зеленская, супруга президента Украины, оскорбила чувства японского императора и японского народа. Как пишет РИА «ФАН», речь идет о желтом платье, в котором Зеленская отправилась на церемонию интронизации императора.

зеленская

Мещеряков отметил, что по традиции действительно не рекомендуется надевать вещи желтого цвета из-за ассоциации с монахами. Однако прямого запрета не существует.

Елена Миронова

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