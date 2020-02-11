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6 Декабрь 2019, 18:15

Осквернившие военный мемориал приморские вандалы получили срок

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Хулиганы засыпали землей Вечный огонь

В октябре 2019 года два ранее судимых граждан осквернили Мемориал погибшим в годы войны в Уссурийске, засыпав вечный огонь землей, сообщает ИА DEITA.RU.

Уголовное дело возбудили примерно в то же время, после того, как местные жители пожаловались на неизвестных вандалов.

Позже полиция задержала двух подозреваемых – молодых местных жителей. Оба уже имели судимости в свои 20 и 21 год. Вандалы во всем признались, объяснив, что в момент преступления были пьяны.

При расследовании дела местные паблики в Instagram писали , что вандалы не только закидали кусками земли вечный огонь, но и помочились на него.

Следствие, в свою очередь, собрало всю нужную доказательную базу.

Суд назначил виновным два года колонии-поселения.

Напомним, ранее мы писали о том, как вандалы портят Новый Год гражданам. К примеру, прославился дрифтер из Владивостока, который сбил одну из дорогостоящих фигур на главной площади города.

Позже появилась информация о том, что на центральной площади Хабаровска неизвестный помочился на снежную фигуру Деда Мороза. Виновных так и не нашли – высказывали предположения о том, что это могла быть собака. 

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