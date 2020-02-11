Новости
Дальневосточный леопард отправится на операцию в Москву
11 Февраль 2020, 17:30
Рефинансирование ипотеки для семей с детьми могут упростить
11 Февраль 2020, 17:15
Эксперты объяснили, почему жители крупных городов живут меньше
11 Февраль 2020, 17:00
Фармацевты рассказали о рисках продажи лекарств через интернет
11 Февраль 2020, 16:45
Осквернившие военный мемориал приморские вандалы получили срок
11 Февраль 2020, 16:30
Генпрокуратура недовольна ситуацией с коллекторами в Приморье
11 Февраль 2020, 16:15
Ждет ли Мишустина саботаж региональных элит
11 Февраль 2020, 16:00
«Артек» не пустит приморских детей из-за коронавируса
11 Февраль 2020, 15:40
Осквернившие военный мемориал приморские вандалы получили срок
Хулиганы засыпали землей Вечный огонь
В октябре 2019 года два ранее судимых граждан осквернили Мемориал погибшим в годы войны в Уссурийске, засыпав вечный огонь землей, сообщает ИА DEITA.RU.
Уголовное дело возбудили примерно в то же время, после того, как местные жители пожаловались на неизвестных вандалов.
Позже полиция задержала двух подозреваемых – молодых местных жителей. Оба уже имели судимости в свои 20 и 21 год. Вандалы во всем признались, объяснив, что в момент преступления были пьяны.
При расследовании дела местные паблики в Instagram писали , что вандалы не только закидали кусками земли вечный огонь, но и помочились на него.
Следствие, в свою очередь, собрало всю нужную доказательную базу.
Суд назначил виновным два года колонии-поселения.
Напомним, ранее мы писали о том, как вандалы портят Новый Год гражданам. К примеру, прославился дрифтер из Владивостока, который сбил одну из дорогостоящих фигур на главной площади города.
Позже появилась информация о том, что на центральной площади Хабаровска неизвестный помочился на снежную фигуру Деда Мороза. Виновных так и не нашли – высказывали предположения о том, что это могла быть собака.