В Сети обсуждают информацию о поимке злостного нарушителя и преступника, сообщает DEITA.RU. Как пишет dps__vl, граждане могут спать спокойно: никто не уйдёт от российского правосудия.

"Аааааа! Некоторые личности воруют миллиардами, а тут поймали осла!", "На самом деле это те еще деятели. В Питере они чуть ли не вымогают деньги. Сначала подбегают к детям туристов, фотаются, а потом называют баснословный ценник за фото. При возражениях требую удалить, с женщинами ведут себя грубее. Могут и фотоаппарат или телефон из рук выбить", "Фото, как с мультика....... Всё у нас по-сказочному" - отозвались люди в интернете.

Анастасия Туркова



