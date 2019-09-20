Основатель ДНС пошел на понижение

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Врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко в понедельник, 23 сентября, покинет коридоры краевой администрации и перейдет на работу в Инвестиционное агентство Приморья, сообщает DEITA.RU.
Как стало известно агентству, заявление на увольнения врио вице-губернатора написал по собственному желанию. В администрации Приморья он курировал вопросы экономики и развития предпринимательства, а также туризма, госзаказа и вопросы земельных и имущественных отношений.
В администрацию края он пришел работать в декабре 2017 года, по приглашению врио губернатора Андрея Тарасенко. До этого он был депутатом Законодательного собрания Приморья, и входил в комитет природопользования и продовольственной безопасности.
Напомним, что Константин Богданенко является одним из основателей ГК «ДНС», которая в этом году по рейтингу делового журнала Forbes заняла 31 строчку в рейтинге «200 крупнейших частных компаний 2019». Также он был основателем ООО «Авиаполис Янковский» одним из первых резидентов СПВ.
Иван Крышан