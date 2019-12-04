Основатель ВЭФ поддержал Грету Тунберг

Знаковую программную статью о перспективах капиталистической экономики и поддержке идей Греты Тунберг опубликовал основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Шваб, сообщает DEITA.RU.

Как пишет основатель ВЭФ в авторитетнейшем Project Syndicate (в числе комментаторов синдиката 45 лауреатов Нобелевской премии и 111 глав государств), в самое ближайшее время мировой экономике нужно определиться, куда именно идти. «Какой капитализм мы хотим?» - прямо ставит вопрос исполнительный директор ВЭФ.

Клаус Шваб оценивает три сложившихся на сегодняшний день модели капиталистической экономики. Первая из них по его классификации – «капитализм акционеров». Это практически классика, научно изученная еще Карлом Марксом. Главная цель – прибыль, для любого из субъектов будь то некая корпорация в целом или ее отдельный акционер в частности.

Модель вторая – китайская. Так сказать, «государственный капитализм». По оценке основателя ВЭФ, он распространен в, например, в Китае и развивающихся странах. Здесь государство активно регулирует рыночные процессы.

Наконец, третья модель напрямую стыкуется с идеями юной шведской экологической активистки Греты Тунберг и представляет собой «капитализм с человеческим лицом», или, как называет его основатель ВЭФ, «капитализм стейкхолдеров». Последнее название означает, что экономика должна работать на благо всех заинтересованных сторон. Клаус Шваб заявляет о том, что лично выдвигал нечто подобное почти полвека назад.

Как считает Грета Тунберг, мировая экономическая система в ее нынешнем виде стала предательством по отношению к будущим поколениям, из-за ее экологической неустойчивости. Об этом же говорит и основатель ВЭФ, предлагая вводить для оценки эффективности, кроме показателей чисто финансовых, экологические и социальные цели компаний. Клаус Шваб говорит о необходимости сокращения огромных выплат топ-менеджерам и уменьшении разрыва в доходах между богатыми и бедными.

У Греты Тунберг также вышла программная статья под ярким названием «Почему мы протестуем». Любопытно, что теперь особо не скрывается, что это не какая-то климатоспасательный экологический манифест, а самая что ни на есть политико-экономическая программа под прикрытием экологии. Грета Тунберг открыто говорит, в том числе и о введении безусловного базового дохода для тех, кто не хочет или не может работать.

Таким образом, за спиной шведской девочки стоят не просто какие-то «большие дяденьки», а вполне себе конкретные люди. В том числе, и определяющие фундаментальные основы мировой экономики. Ведь кроме исполнительного директора Давосского Всемирного экономического форума, идею капитализма «стейкхолдеров» поддержала самая влиятельная лоббистская организация бизнеса в США – «Американский деловой круглый стол»,.

«Грета ничего не делает, она пустышка сосудов для чужих идей. И вовсе она не зелёная, это попытка протолкнуть новый бизнес и уменьшить или вообще закрыть традиционный бизнес формировавшийся не один десяток лет. Тут главная проблема в том, что классический бизнес нельзя просто так подвинуть, для этого нужно изменить сознание людей и отношение к традиционным ценностям, и люди на это с удовольствием идут, а грамотные предприниматели на это зарабатывают», - отмечают комментаторы.

«Сколько можно уже Грету критиковать. Нашей стране стыдиться надо, что об экологии забота совсем нулевая. Для нас что важно? Провести олимпиаду, вложить деньги в Чемпионаты по футболу. Зато леса Сибири тушить экономически не выгодно, Черное море грязное, Азовское тоже. Почему об этих проблемах никто не думает? И чем так Грета вдруг стала раздражать? Она проблему сумела выразить?», - комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников