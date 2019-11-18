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Основные магистрали Владивостока очищены от снега

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На текущий момент самые главные дороги Владивостока уже очищены от снега после утреннего «снежного апокалипсиса», сообщает DEITA.RU. 

В мэрии сообщили, что сейчас городские службы активно заняты уборкой проезжей и пешеходной части города от снежных завалов. 

«Мокрый снег начался в городе вечером 17 ноября. Ночью он перешел в настоящий ливень. С утра добавился снег, шквальный ветер и гололедица», - отметили в городской администрации. 

В качестве причин администрация назвала затор с большегрузами, и автомобилистов, которые все еще не сменили резину, невзирая на предупреждения всех профильных ведомств. 

Помимо этого, дорожные работники обращают к автомобилистам с просьбой не ставить автомобили вдоль дорог. Многие владельцы транспорта утром просто «бросали» припаркованное авто и уходили пешком. 

«Такие брошенные автомобили не позволяют очистить дорогу полностью. А когда по трассе идет техника, около машин образуются снежные валы, которые вскоре ветром разносит по проезжей части», - отмечают дорожники. 

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