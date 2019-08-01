Край морей, водопадов, океанов. Край песчаных пляжей, легендарных маяков. Сахалинская область привлекает путешественников первозданной природой, трекингами и восхождениями на вулканы и горы, термальными источниками, рыбалкой и охотой. Так что же они такое, эти острова – край света или его начало?



Ежегодно Сахалинскую область посещают сотни тысяч путешественников. Общий туристический поток с учетом круизных лайнеров за последние годы увеличился более чем в два раза и превысил 300 тысяч человек. Правительство региона делает все, чтобы сделать туристические зоны комфортными привлекательными как для жителей, так и для гостей островов.

Всего регион, расположенный полностью на островах, готов предложить около 100 различных туров от 18 туроператоров. Сторонники созерцательного вида отдыха получат возможность познакомиться с местом базирования самой страшной в царской России каторги, ознакомиться с экспонатами краеведческого музея, проехаться по пути Антона Павловича Чехова.

Любителям активных видов отдыха предлагается покорить вулканы, послушать шум водопадов, увидеть собственными глазами китов и запечатлеть их огромные хвосты, посетить термальные источники и японские сооружения эпохи Карафуто. А главное – погладить любопытных нерп. Их блестящие, милые, черные головы будут выглядывать из воды одна за другой, когда вы будете «прогуливаться» на катере.

Еще один вариант отдыха – бухта Тихая. Закрытая от холодных ветров и расположившаяся в заливе Терпения, она буквально обволакивает туристов спокойствием. Также в ассортименте туроператоров – поездки на собачьих упряжках, джип-туры к Черемшанскому водопаду, мысам Евстафия или Крильон, поездка по заброшенному железнодорожному Чертову мосту, посещение голубых озер, черных песков и многое другое.

Только за последние полгода путешествовать по региону стало значительно проще. По инициативе главы региона Валерия Лимаренко областное правительство запустило новые внутриобластные и межрегиональные рейсы, в том числе в Хабаровский край, Амурскую область и на Камчатку. Между Курильскими островами впервые появилось регулярное вертолетное сообщение, а авиабилеты на все внутриобластные направления заметно подешевели, сравнявшись с ценой для местных жителей – экономия в 2-3 раза. Например, стоимость полета на Курилы не превысит 6 тысяч рублей.

Сегодня в регионе около 115 гостиниц и туристических баз, свыше 2,5 тысяч номеров, которые рассчитаны на единовременное пребывание порядка шести тысяч человек. Сахалинская область стала более популярной среди иностранных туристов: в прошлом году регион посетили несколько десятков тысяч граждан других государств. Страны-лидеры – Япония и Южная Корея.

Историческое прошлое области до сих пор отражается в разнообразных местных блюдах переплетением восточной и европейской поварских практик. В регионе широко представлены гастрономические маршруты, которые вобрали в себя блюда разных наций и народностей, проживающих на островах.

Особым местом притяжения для гостей из других российских регионов и зарубежных стран является визитная карточка острова Сахалин – горнолыжный комплекс «Горный воздух». Всего в прошедший зимний сезон его посетило более 100 тысяч человек. А в теплый период курорт подходит для тренировок и соревнований спортсменов-экстремалов. Здесь совсем скоро состоятся состязания по даунхиллу. Идею о создании трасс для велосипедистов озвучили в июне на рабочей встрече врио губернатора области Валерия Лимаренко с молодыми островитянами. Глава региона задумку активистов одобрил и предложил уже в этом году провести соревнования.

Туристические возможности Сахалинской области, без преувеличения, безграничны. Но самое ценное и притягательное, что есть у островного региона – это его жители. Открытые, радушные и доброжелательные люди, готовые прийти на помощь гостям региона – одна из причин, почему на острова хочется вернуться еще и еще.