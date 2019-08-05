В ноябре в Театре молодёжи состоится премьера особенного спектакля в поставке актёров театра. У спектакля пока нет названия, но известно, что это будет постановка о семье, о взаимоотношениях, о родовых корнях. В спектакле наравне с профессиональными актёрами сыграют дети - участники студии «Особенные люди». Студия работает при Театре молодежи, сообщает DEITA.RU.

Это будет спектакль про деревню и семью, родителей и детей, про конфликт между городом и деревней. И про разговор между всеми. «Деревня» — это скорее образ «родового места», связи с «родовыми корнями», чья земная сила даёт человеку устойчивость жизни. Что произойдёт между старшим сыном, решившим перебраться в «город», и его «деревенской» семьёй, как будут развиваться события, зрители узнают, а возможно, и станут соучастниками происходящего, на премьере, которая обещает быть по-настоящему необычной.

Спектакль задуман как иммерсивный, задействующий различные театральные пространства и погружающий в действо всех присутствующих.

Главная особенность спектакля в том, что в студии «Особенные люди» занимаются дети с особенностями развития и здоровья, а также самые обычные дети и подростки. Они выступят на «театральных подмостках» наравне с профессиональными актёрами.

Студия «Особенные люди» работает при Театре молодёжи два года и развивается силами актёров-преподавателей, работающих с детьми. С 1 июня 2018 года студия работает при поддержке Президентского гранта.

Спектакль — совместный проект Театра молодёжи и некоммерческой организации «Благое дело», содействующей реабилитации и социальной адаптации инвалидов через искусство. Весь реквизит к спектаклю — глиняные горшки, утварь, декорации изготовит керамическая мастерская «Благое дело». Более того, дети сами сделают предметы под руководством преподавателей мастерской.

Работа с керамикой, глиной как символом земли, по задумке организаторов важная часть идеи театрального проекта. «Семейственность, земля... возможно, это то, что является самым настоящим», — говорит актриса Театра молодёжи, руководитель студии «Особенные люди» Мария Стратулат.

В студии преподают пять актёров театра: Юлия Орышечко, Игорь Смирнов, Олеся Белоконь, Денис Лашко и Мария Стратулат. В спектакле примут участие и «нестудийные» актёры молодёжки.

Сюжет спектакля преподаватели студии создают совместно. Денис Лашко написал к будущему спектаклю музыку.

Два года назад, эта же актёрская команда поставила на главной сцене Театра молодёжи особенный спектакль «Путешествия по грёзам». В нём участвовали дети, которые сейчас занимаются в студии «Особенные люди». Тогда спектакль шел три раза подряд, и каждый раз зал был полон.

Актёры надеются, что и в этот раз постановка будет интересна зрителям. И для всех, кто примет участие в спектакле, для актёров и для зрителей, эта история станет разговором о важном, базовом - семье, земле, родовых связях, понимании, терпимости, принятии и любви.

Отметим, что в Приморье реализуется госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края».

Ирина Павленко