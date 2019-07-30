Кассиры смогут пройти особый курс, после которого они смогут отличать настоящие купюры от поддельных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

ЦБ взялся за повышение компетентности кассиров и их обучение. С тридцатого июля желающие получают возможность бесплатно пройти дистанционное обучение по особой программе, с помощью которой можно отличать поддельные деньги от подлинных. Тем и программ две: "Подлинность банкнот и монет Банка России" и "Платежеспособность банкнот и монет Банка России".

Курсы содержат в себе необходимую кассирам информацию о правилах работы с наличными, о защитных знаках на купюрах, вариантах проверить их подлинность и о платежеспособности денежных знаков.

Кассовым работникам предложат изучить учебные материалы самостоятельно, после чего удаленно протестируют и выдадут именной сертификат с особым знаком о прохождении обучения.

Курс уже стал доступен на официальном сайте Университета Банка России (структурного подразделения ЦБ).

Помимо двух вышеупомянутых курсов там представлены и некоторые другие, в том числе курсы о валюте.

Анастасия Туркова