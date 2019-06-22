Министерство внутренних дел разрабатывает вопрос создания особой службы безопасности, которая займется контролем над работой полицейских, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

И центральный аппарат, и территориальные отделения дополнятся новой структурой. Служба безопасности будет контролировать полицейских, не позволяя им превысить полномочия и действовать незаконно, пресекая оборот наркотиков.

Решение было принято после известного широкой общественности дела Голунова, чтобы подобное не могло повторяться. В ГУ МВД рассказали об обнаруженных нарушениях в работе сотрудников службы, и дело в настоящий момент расследуется. Ясно лишь то, что контроль за подобными ситуациями нужен.

Анастасия Туркова