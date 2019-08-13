Госорганам в скором времени могут разрешить не использовать особые банковские счета для приема платежей от граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт кабмина.

Это позволит устранить нестыковку между бюджетным законодательством и положением ФЗ, которые касаются приёма платежей физических лиц платёжными агентами. Сейчас поставщики обязаны пользоваться специальными банковскими счетами для расчета с физическими лицами.

Причем бюджетный кодекс предполагает зачисление поступивших денег на счета органов Федерального казначейства и распределение их по бюджетам различных уровней. Казенные учреждения обязаны проводить операции со средствами бюджета с помощью лицевых счетов, а возможность новые счета открыть – не предусматривается.

Если законопроект будет принят, этот противоречивый момент можно будет убрать.

Анастасия Туркова