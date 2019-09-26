Особые коэффициенты введут для водителей

Полис ОСАГО обойдётся дороже тем водителям, которые злостно нарушают правила дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

При этом, факт остановки автовладельца инспектором ГИБДД имеет значение – необходимо, чтобы факт нарушения ПДД был привязан именно к водителю, а не транспортному средству, как сообщает портал «За рулём».

Госдума планирует поднять вопрос об индивидуальном подходе к системе образования тарифов на ОСАГО в середине октября. Нововведение позволит разделить водителей на тех, кто водит авто аккуратно и будет платить за ОСАГО меньше, и нарушителей, кого будут «наказывать рублём».

К грубым отнесли такие нарушения ПДД, как выезд на встречную полосу, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также проезд на красный сигнал светофора.

На протяжении нескольких лет правила оформления ОСАГО преобразовываются российскими законотворцами. Как сообщает Банк России, средняя стоимость полиса для физических лиц с 1 января текущего года снизилась на четыре процента.

Софья Корф