Глава российского правительства Дмитрий Медведев на странице в соцсети написал, что подписал распоряжение выделить деньги для покупки лекарств за рубежом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Свободную Прессу".

Медведев пишет в Фейсбуке, что лекарства, которые производятся только за границей, будут закуплены: деньги из бюджета выделят. Он подписал соответствующее распоряжение.

Это позволит в краткие сроки купить такие препараты, как фенобарбитал, диазетам, клобазам и мидазопам в десяти лекарственных формах.

Премьер-министр говорит, что это станет существенной помощью детям из малоимущих семей: они получат качественные обезболивающие.

Анастасия Туркова