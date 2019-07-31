Беременных женщин и женщин с малолетними детьми, находящихся в СИЗО, будут содержать в отдельных камерах с более комфортными условиями, сообщает DEITA.RU. Такую идею полностью поддержало российское правительство.

Согласно закону, попавшие под арест российские матери, у которых совсем маленькие дети, разрешается держать малышей при себе. Однако современные следственные изоляторы не позволят проживать в них с детьми до трех лет. Санитарные нормы не выдерживают никакой критики.

Поэтому было принято решение содержать матерей с детьми в специальных комнатах. В каждой из них четыре квадратных метра будет приходиться на малыша.

Как пишет РГ, к подготовительному проекту закона есть некоторые замечания, однако в целом он понравился, потому что рассчитан на улучшения качества жизни беременных и женщин с детьми до трех лет.

Екатерина Брязгунова