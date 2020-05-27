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Особых приморцев ждёт новый налоговый режим

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Он станет актуальным уже совсем в скором времени

В Приморском крае начинает действовать налог на профессиональный доход, сообщает ИА DEIA.RU со ссылкой на правительство региона.

Новый налоговый режим с 1 июля текущего года затронет самозанятых, осуществляющих свою коммерческую деятельность в Приморье.

Физическим лицам, то есть простым приморцам, новелла даст возможность легализовать свои заработки с минимальным налогообложением от 4 до 6 % и минимальным контролем со стороны органов власти.

Под действие нового закона попадут такие популярные занятия, как оказание услуг такси, сдача квартиры или нежилого помещения в аренду, проведение экскурсий, репетиторство и т.д.

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