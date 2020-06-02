Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно

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Граждан, которых массово уволили из-за введения режима чрезвычайно ситуации, могут начать отправлять на пенсию досрочно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Соответствующую инициативу разработали в Совете Федерации и рекомендовали рассмотреть правительству. Данная идея стала одной из мер по реорганизации занятости населения в условиях эпидемии коронавируса.

Как отмечается в документе, подготовленном российскими сенаторами, уход на пенсию людей предпенсионного возраста существенно повысит уровень их безопасности и отгородит данную группу риска от опасности заразиться опасной инфекцией.

Отмечается, что новелла в первую очередь должна коснуться тех, у кого не будет возможности трудоустроиться из-за введения режима повышенной готовности или ЧС.

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