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Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно
Стало известно, кто может уйти на заслуженных отдых раньше
Граждан, которых массово уволили из-за введения режима чрезвычайно ситуации, могут начать отправлять на пенсию досрочно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Соответствующую инициативу разработали в Совете Федерации и рекомендовали рассмотреть правительству. Данная идея стала одной из мер по реорганизации занятости населения в условиях эпидемии коронавируса.
Как отмечается в документе, подготовленном российскими сенаторами, уход на пенсию людей предпенсионного возраста существенно повысит уровень их безопасности и отгородит данную группу риска от опасности заразиться опасной инфекцией.
Отмечается, что новелла в первую очередь должна коснуться тех, у кого не будет возможности трудоустроиться из-за введения режима повышенной готовности или ЧС.