Особый режим отменили в Приморье

В связи с низким классом пожарной опасности на территории Приморского края, власти приняли решение снять особый противопожарный режим, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

Послабления коснутся 23 муниципальных образований Приморья, включая Шкотовский, Хасанский, Партизанский, Пограничный, Спасский и другие районы.

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Приморского края Верой Щербина в среду, 20 мая.

Вместе с тем, в регионе по-прежнему сохраняется особый масочный режим, обусловленный эпидемией коронавируса. При посещении общественных мест приморцы обязаны носить маски.