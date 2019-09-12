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«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается
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Приморские чиновники признали, что мост через реку Артемовку находится в крайне аварийном состоянии. Однако по нему продолжают ездить автомобили, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал замдиректора приморского департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко во время пресс-тура.
На данный момент организация, которая будет заниматься реконструкцией мостового сооружения через реку Артемовку в районе Штыково, занимается обустройством временного моста. К нему уже отсыпаны специальные подходы.
Ожидается, что проезд по временному мосту откроют только в конце сентября, а до этого времени автомобили продолжат ездить по «крайне аварийному мосту».
Местные жители, вспоминая трагедию в районе села Осиновка Михайловского района, хватаются за голову. По их словам, у моста нет никаких постов ДПС, которые смогли бы ограничить проезд большегрузов аварийной конструкции. «Да, там стоит знаки, говорящий о том, что проезд транспортных средств свыше пяти тонн запрещен. Но кто дальнобойщиков остановит??? У меня муж по этому мосту проезжает до десяти раз в неделю, и каждый раз я прошу его пропустить все тяжеловесы, а потом ехать… Остается молиться, чтобы все обошлось!» — разводит руками Жанна.
Вопрос, а зачем мост латали ямочным ремонтом, если он находится в крайне аварийном состоянии, завис в воздухе.
Екатерина Брязгунова