«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается

Приморские чиновники признали, что мост через реку Артемовку находится в крайне аварийном состоянии. Однако по нему продолжают ездить автомобили, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал замдиректора приморского департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко во время пресс-тура.

На данный момент организация, которая будет заниматься реконструкцией мостового сооружения через реку Артемовку в районе Штыково, занимается обустройством временного моста. К нему уже отсыпаны специальные подходы.

Ожидается, что проезд по временному мосту откроют только в конце сентября, а до этого времени автомобили продолжат ездить по «крайне аварийному мосту».

Местные жители, вспоминая трагедию в районе села Осиновка Михайловского района, хватаются за голову. По их словам, у моста нет никаких постов ДПС, которые смогли бы ограничить проезд большегрузов аварийной конструкции. «Да, там стоит знаки, говорящий о том, что проезд транспортных средств свыше пяти тонн запрещен. Но кто дальнобойщиков остановит??? У меня муж по этому мосту проезжает до десяти раз в неделю, и каждый раз я прошу его пропустить все тяжеловесы, а потом ехать… Остается молиться, чтобы все обошлось!» — разводит руками Жанна.

Вопрос, а зачем мост латали ямочным ремонтом, если он находится в крайне аварийном состоянии, завис в воздухе.

Екатерина Брязгунова