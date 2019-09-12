telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости

Медведев придумал контракты для бедных

12 Сентябрь 2019, 18:25

Россиян жестко штрафуют за багажник на крыше

12 Сентябрь 2019, 18:15

«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается

12 Сентябрь 2019, 18:00

Минимальную зарплату россиян собираются повысить

12 Сентябрь 2019, 17:45

Гражданам рассказали, как не потерять деньги в банке

12 Сентябрь 2019, 17:30

Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

12 Сентябрь 2019, 17:15

«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается

12 Сентябрь 2019, 18:00

Штыково, мост, ремонт, бульдозер, река, лето, сваи 2

Приморские чиновники признали, что мост через реку Артемовку находится в крайне аварийном состоянии. Однако по нему продолжают ездить автомобили, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал замдиректора приморского департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко во время пресс-тура.

На данный момент организация, которая будет заниматься реконструкцией мостового сооружения через реку Артемовку в районе Штыково, занимается обустройством временного моста. К нему уже отсыпаны специальные подходы.

Ожидается, что проезд по временному мосту откроют только в конце сентября, а до этого времени автомобили продолжат ездить по «крайне аварийному мосту».

Местные жители, вспоминая трагедию в районе села Осиновка Михайловского района, хватаются за голову. По их словам, у моста нет никаких постов ДПС, которые смогли бы ограничить проезд большегрузов аварийной конструкции. «Да, там стоит знаки, говорящий о том, что проезд транспортных средств свыше пяти тонн запрещен. Но кто дальнобойщиков остановит??? У меня муж по этому мосту проезжает до десяти раз в неделю, и каждый раз я прошу его пропустить все тяжеловесы, а потом ехать… Остается молиться, чтобы все обошлось!» — разводит руками Жанна.

Вопрос, а зачем мост латали ямочным ремонтом, если он находится в крайне аварийном состоянии, завис в воздухе.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Дорога жизни под угрозой: дальнобойщики оккупировали запретный мост в Приморье «Прямиком в ад»: дороги засасывает в воронки на Дальнем Востоке «Сроки упущены»: ремонт на самой разбитой трассе Приморья только начался

Последнее

Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Эра банкоматов подходит к концу

Куда россиянам девать детей, сказал Медведев

Музыкальный пикник ждёт гостей на острове Русский в эти выходные
‡агрузка...
Загрузка...