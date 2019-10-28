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Останки аквалангиста нашли в Японском море
Следственный комитет расследует дело о найденных останках аквалангиста, сообщает DEITA.RU.
По сообщению краевого следкома, 25 октября в акватории бухты Постовой в Хасанском районе нашли тело аквалангиста. Предварительно удалось установить личность погибшего – им оказался 44-летний приморец, который пропал в феврале 2019 года.
Процессуальное решение примут по результатам всех проверок.
Напомним, что случаи гибели дайверов нередки в Приморье. Так, в феврале прошлого года в Акватории бухты Абрек залива Стрелок мужчина нырнул с аквалангом и не вынырнул в установленное время. Зачастую сильное подводное течение уносит тела далеко от места гибели, и найти их оказывается довольно затруднительно.
Александра Маслова