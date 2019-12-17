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Остановил пьяный инспектор ГИБДД? Что делать

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Ситуации в жизни бывают настолько абсурдными, что, услышав, поверить в них нелегко, а подумать, что такое может случиться «со мной», просто невозможно. Что делать в случае, когда на трассе встретился неадекватный инспектор ГИБДД, разбиралось DEITA.RU.

Люди сколько угодно могут утверждать, что подобная встреча фактически невозможна, однако это не так. В Приморье якобы пьяные сотрудники ГИБДД попали на видео в середине ноября текущего года. В ситуации тут же начали разбираться правоохранительные органы.

Что же делать, если все-таки такая встреча случилась? Во-первых, нужно помнить, что перед вами человек в форме стража порядка, а не сам инспектор ГИБДД. Это может быть обычный мошенник. Во-вторых, это может быть не алкогольное опьянение, а, например, инсульт. То есть, человеку нужно медицинская помощь, а не нотации о том, как плохо пить при исполнении служебных обязанностей.

При неожиданной встрече в первую очередь нужно звонить в Управление собственной безопасности МВД и описать ситуацию, используя формулировки: «мне кажется», «человек в форме», «от него пахнет алкоголем», «возможно» и так далее. Ни в коем случае нельзя утверждать, что перед вами, действительно, человек при исполнении своих служебных обязанностей и что он, действительно, пьян.

Номер управления можно посмотреть на служебном автомобиле. Он там указан всегда. Кроме того, с подобным заявлением есть смысл обращаться по номеру единой экстренной службы 911 или 112. Также можно звонить 02.

Помните, что пьяный человек с табельным оружием на служебном автомобиле — бомба замедленного действия, пишет «За рулем».

Екатерина Брязгунова

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